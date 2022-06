Belgio-Olanda | infortunio per Lukaku | l’attaccante viene sostituito al 27?

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ennesimoperdel Chelsea Romelu, vittima della sfortuna anche in nazionale. Nel corso del match, valido per la Nations League 2022/2023, il 29enne ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un. L’ex Inter è rimasto a terra dopo un contrasto con Aké dando l’impressione di aver accusato il colpo. Inizialmente ha provato a stringere i denti e continuare ma pochi minuti dopo, più precisamente al 27?, ha alzato bandiera bianca. Al suo postodel Brighton Trossard. SportFace.

