Belen ha un nuovo progetto | non smette di sognare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 3 giugno 2022) A chi le ha sempre detto che è solo bella e bastaRodriguez risponde con unda realizzare, l’ennesimo. Sui social non dice molto ma si intuisce che si tratta ancora di una creazione per la moda.non lascia di certo la tv ma è lanciatissima con le linee di abbigliamento. Ha tanti sogni da realizzare:Rodriguez insegna che non sidi, non si deve maire. I suoi sogni però diventano realtà e se non è questo un merito… Complimenti a lei che ogni volta sa tirare fuori qualcosa die mentre ha imparato a tenere un po’ più segreta la sua vita privata dimostra anche quanto le piaccia lavorare nella moda ma adesso è lei che la crea. Dopo i costumi Me Fui e la linea Hinnominate cosa ...