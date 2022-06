Beautiful, puntate americane: Bridget nasconde un segreto? (Di venerdì 3 giugno 2022) A Beautiful, si sa, i colpi di scena sono dietro l'angolo e quando ci sono delle new entry oppure dei clamorosi ritorni è quasi sicuro che provocheranno non poco scompiglio a Los Angeles. Lo abbiamo visto con Deacon e Sheila che, nelle puntate americane, hanno destabilizzato completamente le vite dei Forrester. La Carter, in particolare, è arrivata addirittura a sparare al figlio Finn che è intervenuto per proteggere la moglie Steffy durante una durissima discussione con sua madre. Sheila non si è limitata a colpire il medico, ma ha anche sparato alla figlia di Ridge simulando poi una rapina finita male. Finn è stato dichiarato morto e Steffy è rimasta in coma per qualche tempo e, quando si è risvegliata, non ricordava nulla né del marito né della sparatoria con la suocera. La dark lady, dunque, era convinta di farla franca, ma poi la ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 giugno 2022) A, si sa, i colpi di scena sono dietro l'angolo e quando ci sono delle new entry oppure dei clamorosi ritorni è quasi sicuro che provocheranno non poco scompiglio a Los Angeles. Lo abbiamo visto con Deacon e Sheila che, nelle, hanno destabilizzato completamente le vite dei Forrester. La Carter, in particolare, è arrivata addirittura a sparare al figlio Finn che è intervenuto per proteggere la moglie Steffy durante una durissima discussione con sua madre. Sheila non si è limitata a colpire il medico, ma ha anche sparato alla figlia di Ridge simulando poi una rapina finita male. Finn è stato dichiarato morto e Steffy è rimasta in coma per qualche tempo e, quando si è risvegliata, non ricordava nulla né del marito né della sparatoria con la suocera. La dark lady, dunque, era convinta di farla franca, ma poi la ...

Advertising

TwBeautiful : Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Carter vuole mettersi con Paris, Steffy decide di lasciare la città, gli occh… - ParliamoDiNews : Beautiful puntate America, Brooke tradirà Hope per Ridge: un ultimatum #beautiful #puntate #america #brooke… - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful Puntate Turche: Suhan In Coma! - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - ElonMusk4ever : @tenniscrochet Le mie limitate capacità intellettive fanno si che per riprendermi bastano un paio di puntate di Bea… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2022 - #Beautiful #Brave #Beautiful -