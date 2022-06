Beatrice, significato e origine del nome (Di venerdì 3 giugno 2022) nome passato alla storia per essere quello della musa cantata da Dante, Beatrice continua il nome latino di età imperiale Beatrix, basato su Beatricem (“colei che rende felici”, “colei che dà beatitudine”), a sua volta da beatus (“beato”, a cui il nome viene talvolta direttamente ricondotto). Era un nome comune fra i primi cristiani proprio in virtù del suo significato, riferito alla beatitudine celeste e dell’anima. Alcune fonti propongono una derivazione originaria da Viatrix, il femminile di Viator che significa “viaggiatore”; secondo tali fonti, il nome sarebbe stato alterato in Beatrix per assonanza a beatus, con cui non sarebbe però collegato. Anche Viator e Viatrix erano nomi comuni fra i cristiani, per il significato collegato ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 3 giugno 2022)passato alla storia per essere quello della musa cantata da Dante,continua illatino di età imperiale Beatrix, basato sum (“colei che rende felici”, “colei che dà beatitudine”), a sua volta da beatus (“beato”, a cui ilviene talvolta direttamente ricondotto). Era uncomune fra i primi cristiani proprio in virtù del suo, riferito alla beatitudine celeste e dell’anima. Alcune fonti propongono una derivazione originaria da Viatrix, il femminile di Viator che significa “viaggiatore”; secondo tali fonti, ilsarebbe stato alterato in Beatrix per assonanza a beatus, con cui non sarebbe però collegato. Anche Viator e Viatrix erano nomi comuni fra i cristiani, per ilcollegato ...

