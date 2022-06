Beach volley, World Tour 2022 Klaipeda. Descamp/Kinna sorpresa francese: dalle qualificazioni ai quarti (Di venerdì 3 giugno 2022) Non ci sono italiani nel sesto Future della stagione sulla sabbia lituana di Klaipeda che ha vissuto oggi la prima giornata di gare per il main draw con qualche conferma e qualche sorpresa. La più grande porta la firma delle francesi Descamp/Kinna, portacolori del club Rè Beach, al primo torneo assieme e capaci di volare dalle qualificazioni ai quarti di finale. Obiettivo non raggiunto, in campo femminile, dalle attese padrone di casa Dumbauskaite/Grudzinskaite, battute proprio dalle francesi nella finale del girone. In campo maschile il derby ceco tra Sepka/Semerad, una settimana fa protagonisti dell’Elite 16 di Ostrava e Dumek/Sedlak assegnerà un posto nei quarti di finale, dove aspirano ad arrivare ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Non ci sono italiani nel sesto Future della stagione sulla sabbia lituana diche ha vissuto oggi la prima giornata di gare per il main draw con qualche conferma e qualche. La più grande porta la firma delle francesi, portacolori del club Rè, al primo torneo assieme e capaci di volareaidi finale. Obiettivo non raggiunto, in campo femminile,attese padrone di casa Dumbauskaite/Grudzinskaite, battute propriofrancesi nella finale del girone. In campo maschile il derby ceco tra Sepka/Semerad, una settimana fa protagonisti dell’Elite 16 di Ostrava e Dumek/Sedlak assegnerà un posto neidi finale, dove aspirano ad arrivare ...

