Beach volley, World Tour 2022 Jurmala. Derby a Nicolai/Cottafava che conquistano i primi quarti di finale nell’Elite16! (Di venerdì 3 giugno 2022) Un abbraccio fraterno e piuttosto lungo tra Paolo Nicolai e Daniele Lupo caratterizza la prima sfida uno contro l’altro dei due grandi protagonisti del Beach volley italiano negli ultimi 10 anni. Il Derby lo vincono 2-0 Nicolai/Cttafava che si dimostrano più concreti e meno fallosi nella sgfida che valeva l’ingresso ai quarti di finale (sarebbe stata la prima volta per entrambi) nell’Elite 16 di Jurmala. Nicolai/Cottafava hanno guadagnato un piccolo vantaggio nella prima parte del set di apertura (14-12) e lo hanno ampliato nel finale imponendosi con il punteggio di 21-17. Nel secondo set sembra tutto facile per Nicolai/Cottafava che prendono il largo nella parte ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Un abbraccio fraterno e piuttosto lungo tra Paoloe Daniele Lupo caratterizza la prima sfida uno contro l’altro dei due grandi protagonisti delitaliano negli ultimi 10 anni. Illo vincono 2-0/Cttafava che si dimostrano più concreti e meno fallosi nella sgfida che valeva l’ingresso aidi(sarebbe stata la prima volta per entrambi) nell’Elite 16 dihanno guadagnato un piccolo vantaggio nella prima parte del set di apertura (14-12) e lo hanno ampliato nelimponendosi con il punteggio di 21-17. Nel secondo set sembra tutto facile perche prendono il largo nella parte ...

Advertising

seaweedbvain : primo beach volley e primo bagno della stagione not bad for a girl in sessione - Volleyball_it : Beach Volley: 'Elite 16' di Jurmala. Nicolai-Cottafava ai Quarti. 2-0 nel derby con Lupo-Ranghieri by… - lametino : Tappa a Gizzeria per la 15esima edizione dell`evento sportivo “Beach Volley per tutti” - - mattegiuliano : Ieri beach volley,oggi tennis e calcetto,l’estate è arrivata - infoitinterno : Torna dopo due anni di stop l’evento sportivo “Beach Volley per tutti” -