Beach volley, World Tour 2022: derby-spareggio per i quarti a Jurmala. Ritirati per infortunio Mol/Sorum, Mondiali a rischio? (Di venerdì 3 giugno 2022) La buona notizia è che ci sarà sicuramente una coppia italiana nei quarti di finale del torneo Elite 16 di Jurmala e sarà così quantomeno eguagliato il record di Rossi/Carambula, che ai quarti si sono qualificati a Rosarito. La notizia cattiva è che nei quarti non potranno esserci due coppie italiane visto che il derby che andrà in scena nel pomeriggio come ultimo match della pool D maschile fra Ranghieri/Lupo e Nicolai/Cottafava sarà di fatto un ottavo di finale da dentro o fuori. Le parti si sono invertite rispetto a ieri e Nicolai/Cottafava sono riusciti questa mattina ad ottenere il loro secondo successo nel tabellone principale dell'Elite16 battendo 2-1 i padroni di casa Samoilovs/Smedins allenati da Marco Solustri. Gli azzurri si sono aggiudicati un bellissimo primo set giocato tutto punto a ...

