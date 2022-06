Basta sparare sugli incolpevoli imprenditori balneari (Di venerdì 3 giugno 2022) La questione balneari è stata per il momento risolta con un sostanziale rinvio e con la delega al governo di scrivere nuove regole che non cozzino con gli input comunitari e con le sentenze di Consiglio di Stato e Cassazione, tutte convergenti sull'urgenza di mettere a gara le concessioni. Il caso spiagge è diventato così uno dei nodi cruciali della Concorrenza, anche se in realtà non è incluso nel Pnrr e in caso di inadempienza non metterebbe dunque a rischio i fondi europei. Ma lo scontro politico e il tam tam mediatico hanno ormai trasformato i balneari in un nodo nazionale della discordia assurto perfino agli onori, si fa per dire, dei talk show. Sullo spinoso tema si fronteggiano da sempre due correnti di pensiero. La prima, sostenuta dalla sinistra, ritiene che la categoria abbia goduto per decenni di privilegi assurdi, pagando una miseria allo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) La questioneè stata per il momento risolta con un sostanziale rinvio e con la delega al governo di scrivere nuove regole che non cozzino con gli input comunitari e con le sentenze di Consiglio di Stato e Cassazione, tutte convergenti sull'urgenza di mettere a gara le concessioni. Il caso spiagge è diventato così uno dei nodi cruciali della Concorrenza, anche se in realtà non è incluso nel Pnrr e in caso di inadempienza non metterebbe dunque a rischio i fondi europei. Ma lo scontro politico e il tam tam mediatico hanno ormai trasformato iin un nodo nazionale della discordia assurto perfino agli onori, si fa per dire, dei talk show. Sullo spinoso tema si fronteggiano da sempre due correnti di pensiero. La prima, sostenuta dalla sinistra, ritiene che la categoria abbia goduto per decenni di privilegi assurdi, pagando una miseria allo ...

Advertising

tempoweb : Basta sparare sugli incolpevoli imprenditori #balneari #spiagge #estate #governo #3giugno #iltempoquotidiano… - MaurizioGabell1 : RT @Dan94Seo: Ma basta! Questa Bohdanivna è sempre presente in tutte le trasmissioni a sparare le sue bugie! Quanto è ridicola. Gente del g… - DanyRoss70 : RT @Mau_Romeo: @Bluefidel47 Avuto io ben prima della primissima dose. Smettiamola di sparare cazzate. Anche sullo sportivo... Basta eh - Dan94Seo : Ma basta! Questa Bohdanivna è sempre presente in tutte le trasmissioni a sparare le sue bugie! Quanto è ridicola. G… - SuperKiaviK : @Corriere Ma basta. Ma non vi siete rotti il cazzo di sparare puttanate dalla mattina alla sera ogni giorno da quan… -