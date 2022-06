Basket, Pozzecco “Agli Europei per divertirci e non ci si diverte se perdi. Datome sarà il capitano” (Di venerdì 3 giugno 2022) È iniziata oggi ufficialmente l’avventura di Gianmarco Pozzecco come ct della nazionale italiana di Basket. A Milano la Fip ha, infatti, presentato il nuovo coach che guiderà gli azzurri Agli Europei questo settembre, prima di iniziare la corsa verso Parigi 2024. Ecco le sue prime parole. “Ringrazio chiaramente il presidente per avermi dato questa opportunità. Noi ci conosciamo da un po’ e abbiamo un denominatore comune, ed è la grande considerazione che abbiamo per la mAglia azzurra. Credo che ci siano pochi sportivi che hanno sofferto come la mAglia azzurra abbia fatto soffrire me quando sono stato escluso. L’aver vissuto con gran sofferenza quelle esclusioni mi ha legato ancora di più e mi ha fatto legare ancora di più la medAglia vinta ad Atene” ha esordito ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) È iniziata oggi ufficialmente l’avventura di Gianmarcocome ct della nazionale italiana di. A Milano la Fip ha, infatti, presentato il nuovo coach che guiderà gli azzurriquesto settembre, prima di iniziare la corsa verso Parigi 2024. Ecco le sue prime parole. “Ringrazio chiaramente il presidente per avermi dato questa opportunità. Noi ci conosciamo da un po’ e abbiamo un denominatore comune, ed è la grande considerazione che abbiamo per la ma azzurra. Credo che ci siano pochi sportivi che hanno sofferto come la ma azzurra abbia fatto soffrire me quando sono stato escluso. L’aver vissuto con gran sofferenza quelle esclusioni mi ha legato ancora di più e mi ha fatto legare ancora di più la meda vinta ad Atene” ha esordito ...

