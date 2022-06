Advertising

sportface2016 : #Barcellona, #Laporta presenta la nuova maglia con sponsor #Spotify: “Ispirata alle #Olimpiadi del 1992” - Liguglia : @SimoneCristao Dai, non c'è tempo da perdere, voglio vedere Paolo e Gerry che escono abbracciati da Casa Milan tipo… - sportface2016 : #Spagna #Barcellona Duro affondo di #Laporta contro il presidente della #Liga #Tebas - sportli26181512 : Laporta contro Tebas: 'Non parli del mercato del Barcellona, lede i nostri interessi': Joan Laporta, presidente del… - AlfredoPedulla : @LucaSbt84 @Glongari Longari è a Barcellona con Laporta -

Il mercato delrischia di fermarsi a Kessié e a Christensen , presi a parametro zero. Colpa di una grave crisi finanziaria. Joanvuole incontrare i giocatori sotto contratto per ridiscutere gli ...Joannon sa più che inventarsi per ribaltare la disastrosa situazione economica ereditata da Josep Maria Bartomeu. L'ultima trovata del presidente delriguarda di nuovo il Camp Nou ... Laporta: "La nuova maglia blaugrana ispirata ai giochi Olimpici di Barcellona del 1992" Il Barcellona, con le parole del presidente Joan Laporta, ha annunciato la nuova maglietta per la prossima stagione. Protagonista, il nuovo sponsor principale del club: Spotify. Ecco le parole di ...Nel nuovo corso del Barcellona, sembra non esserci posto per il giocatore ... certamente più gradita dal presidente Laporta. Cherubini e soci sono in attesa di portare l’assalto definitivo ad un ...