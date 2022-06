Bando da 50 mln per le madri lavoratrici, annuncio del ministro Bonetti al Festival dell’economia (Di venerdì 3 giugno 2022) “Lunedi’ sara’ pubblicato un Bando da 50 milioni di euro per sostenere le politiche delle imprese e favorire il rientro al lavoro delle madri dopo la maternita’ e per aiutare la continuita’ di carriera della donna. Una iniziativa che vogliamo rendere strutturale con il Family Act”. Lo ha detto la ministra per le pari opportunita’, Elena Bonetti, durante il suo intervento al Festival dell’economia di Trento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) “Lunedi’ sara’ pubblicato unda 50 milioni di euro per sostenere le politiche delle imprese e favorire il rientro al lavoro delledopo la maternita’ e per aiutare la continuita’ di carriera della donna. Una iniziativa che vogliamo rendere strutturale con il Family Act”. Lo ha detto la ministra per le pari opportunita’, Elena, durante il suo intervento aldi Trento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

