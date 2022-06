(Di venerdì 3 giugno 2022) Picchia il figlio con un cucchiaio di legno per punizione e le viene tolta ladel minore. Una mamma single di 46 anni della Gold Coast nel Queensland, in Australia, si è vista arrivare 400 ...

Ildi 10 anni, che soffre di ADHD e di autismo, è stato considerato incapace di capire il danno che avrebbe arrecato alla mamma disoccupata e la punizione di consegeuenza eccessiva. I servizi ...In 53 Paesi la popolazionealmeno il 60% del proprio reddito per l'alimentazione e 1,7 ... I dati del 2021 mostrano che unsu otto in Siria soffre di arresto della crescita, mentre le ... Bambino spende 400 dollari in videogames: la madre lo punisce, il giudice le dà torto e le toglie la custodia Picchia il figlio con un cucchiaio di legno per punizione e le viene tolta la custodia del minore. Una mamma single di 46 anni della Gold Coast nel Queensland, in Australia, si è ...Scopri di più sul bambino che ha cambiato la vita di tantissimi di animali randagi, aiutandoli a trovare una casa ...