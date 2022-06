Bambino guida un motoscafo nel Golfo di Napoli: spunta un nuovo video. Borrelli: “Adulti irresponsabili vanno denunciati” (Di venerdì 3 giugno 2022) Solo qualche giorno fa era diventato virale, suscitando polemiche, il video di un bimbo che guidava un motoscafo nel Golfo di Napoli, a Castellammare di Stabia, con un adulto vicino che gli consigliava di andare piano. Una vicenda sulla quale la Capitaneria di Porto ha aperto un’inchiesta. Oggi altre immagini immortalano un altro Bambino, sempre alla guida di un motoscafo, nelle acque del Golfo. A segnalare il video, ripreso da TikTok come nella precedente circostanza, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che lo ha ricevuto da alcuni utenti e pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Emulazione o provocazione. Questi Adulti irresponsabili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Solo qualche giorno fa era diventato virale, suscitando polemiche, ildi un bimbo cheva unneldi, a Castellammare di Stabia, con un adulto vicino che gli consigliava di andare piano. Una vicenda sulla quale la Capitaneria di Porto ha aperto un’inchiesta. Oggi altre immagini immortalano un altro, sempre alladi un, nelle acque del. A segnalare il, ripreso da TikTok come nella precedente circostanza, il consigliere regionale Francesco Emilioche lo ha ricevuto da alcuni utenti e pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Emulazione o provocazione. Questi...

