Atletica | Zaynab Dosso non incanta a Bydgoszcz Ponzio fatica | Lambrughi 3° | Sartori quarta

(Di venerdì 3 giugno 2022) A(Polonia) è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold), il secondo circuito internazionale per importanza dileggera. Quattro azzurri si sono resi protagonisti del quarto Memorial Ireny Szewinskie:(100 metri), Nick(getto del peso), Rebecca(400 ostacoli), Mario(400 ostacoli) non sono riusciti a ottenere risultati rimarchevoli. RISULTATO WORLD CONTINENTAL TOUR100 METRI MASCHILE – Lo statunitense Elijah Hall-Thompson si mette in luce con un buo 10.02 (-0,3 m/s), nettamente staccati il britannico Jeremiah Azu (10.18) e il nigeriano Raymond Ekevwo (10.19). 100 METRI FEMMINILE –è quarto ...

Tante le stelle iscritte in una serata di grande atletica sulla pista polacca per la tappa Gold del Continental Tour. Dosso vuole scatenarsi sui 100 metri, dopo aver sfiorato il record italiano un paio di settimane fa a Savona. L'azzurra aveva sfrecciato in 11.19 in terra ligure, portandosi ad appena cinque centesimi dal primato nazionale.