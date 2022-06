Atletica | Diamond League | Karsten Warholm rientra a Rabat! L’Italia punta su Fausto Desalu

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) Lasi trasferisce in Africa, prima di planare su Roma con uno stellare Golden Gala. La capitale marocchina Rabat ospita domenica 5 giugno la quarta tappa del circuito mondiale e le star mondiali del mezzofondo ma non solo non si sono fatte sfuggire l’occasione per mettere altro fieno in cascina in vista dei grandi apmenti in programma fra luglio e agosto. La gara più attesa in casa azzurra sono i 200 metri con il campione olimpico della 4×100, già vittorioso in, che si preannuncia grande protagonista. L’azzurroad un risultato di prestigio in una gara che vede al via il vice-campione olimpico, lo statunitense Kenneth Bednarek ed altri due specialisti del calibro del canadese Jerome Blake e ...