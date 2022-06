Atletica: Diamond League, Desalu, Vallortigara e Bellò in gara a Rabat (Di venerdì 3 giugno 2022) Rabat, 3 giu. - (Adnkronos) - Tre azzurri nella quarta tappa della Wanda Diamond League, domenica 5 giugno a Rabat, in Marocco: Fausto Desalu (Fiamme Gialle) nei 200, Elena Vallortigara (Carabinieri) nell'alto, Elena Bellò (Fiamme Azzurre) negli 800. Diretta tv su Rai Sport+HD e su Sky Sport Arena dalle 20 alle 22. Primi 200 metri dell'anno per il campione olimpico della 4x100 Fausto Desalu che fa le prove generali per il Golden Gala Pietro Mennea di giovedì prossimo a Roma dove ritroverà i compagni di staffetta Tortu e Patta. In Marocco, l'azzurro si cimenta per la prima volta nel 2022 sulla sua distanza preferita, facendo rotta sui Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco di Baviera, dopo due uscite sui 100 metri, a Savona con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022), 3 giu. - (Adnkronos) - Tre azzurri nella quarta tappa della Wanda, domenica 5 giugno a, in Marocco: Fausto(Fiamme Gialle) nei 200, Elena(Carabinieri) nell'alto, Elena(Fiamme Azzurre) negli 800. Diretta tv su Rai Sport+HD e su Sky Sport Arena dalle 20 alle 22. Primi 200 metri dell'anno per il campione olimpico della 4x100 Faustoche fa le prove generali per il Golden Gala Pietro Mennea di giovedì prossimo a Roma dove ritroverà i compagni di staffetta Tortu e Patta. In Marocco, l'azzurro si cimenta per la prima volta nel 2022 sulla sua distanza preferita, facendo rotta sui Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco di Baviera, dopo due uscite sui 100 metri, a Savona con il ...

Advertising

TV7Benevento : Atletica: Diamond League, Desalu, Vallortigara e Bellò in gara a Rabat - - zazoomblog : Atletica Diamond League: 3 italiani a Rabat. Desalu debutta sui 200 attese Vallortigara e Bellò - #Atletica… - sportface2016 : Atletica, #DiamondLeague: tre azzurri presenti in Marocco: #Desalu, #Vallortigara e #Bellò - Nicola89144151 : Domenica 5 Giugno due eventi di livello: - 20:00 Diamond League: Rabat - 21:00 Padova-Palermo Rai Sport trasmette… - sportface2016 : #Atletica, tre azzurri al via della tappa di #DiamondLeague di #Rabat 2022: Fausto #Desalu, Elena #Vallortigara ed… -