Atalanta, parte lunedì la campagna abbonamenti per la prossima stagione (Di venerdì 3 giugno 2022) Bergamo. lunedì 6 giugno aprirà ufficialmente la campagna abbonamenti alla Serie A 2022/23 dell’Atalanta. Dalle 14 saranno a disposizione tutte le informazioni su prezzi e settori e partirà la prima fase di vendita. Come ormai d’abitudine nelle ultime stagioni, la società ha previsto un primo periodo che sarà riservato agli abbonati dell’annata 2019/20 – interrotta da marzo a giugno a causa della pandemia – i quali potranno esercitare la loro prelazione. Al termine della prima fase partirà la vendita libera: la data da segnare è sabato 11 giugno. Anche per la campagna abbonamenti 2022/23, la società adotta la modalità di sottoscrizione in digitale attraverso la Dea Card in corso di validità: fanno eccezione i settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini, per i quali l’abbonamento ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Bergamo.6 giugno aprirà ufficialmente laalla Serie A 2022/23 dell’. Dalle 14 saranno a disposizione tutte le informazioni su prezzi e settori e partirà la prima fase di vendita. Come ormai d’abitudine nelle ultime stagioni, la società ha previsto un primo periodo che sarà riservato agli abbonati dell’annata 2019/20 – interrotta da marzo a giugno a causa della pandemia – i quali potranno esercitare la loro prelazione. Al termine della prima fase partirà la vendita libera: la data da segnare è sabato 11 giugno. Anche per la2022/23, la società adotta la modalità di sottoscrizione in digitale attraverso la Dea Card in corso di validità: fanno eccezione i settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini, per i quali l’abbonamento ...

