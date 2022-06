Advertising

lindipende : Magistrato spagnolo vuole interrogare Pompeo su presunti piani #CIA di uccidere #Assange Il giudice spagnolo… - forestale82 : RT @SMaurizi: rappresentata dalle avvocate #LaurenRussell e #AliaSmith dello studio legale Ballard Spahr, abbiamo chiesto al giudice di ord… - Teresa02247224 : Il giudice ha deliberato l'estradizione per #Assange, una grave violazione nei confronti del diritto all'informazio… - USAfreeAssange : RT @SMaurizi: rappresentata dalle avvocate #LaurenRussell e #AliaSmith dello studio legale Ballard Spahr, abbiamo chiesto al giudice di ord… - eratruthjustic1 : RT @SMaurizi: rappresentata dalle avvocate #LaurenRussell e #AliaSmith dello studio legale Ballard Spahr, abbiamo chiesto al giudice di ord… -

Agenzia ANSA

... il sospetto è che sia stato usato per spiare. L'interesse delnel sentire Pompeo è per il fatto che all'epoca delle vicende su cui indaga questi era il numero uno della Cia (2017 - ...... stessa sorte toccata poi qualche anno dopo alle inchieste delistruttore Guido Salvini che ... Leggi Anche dal blog di Stefania Limiti Julian, la sua estradizione è una moderna forma di ... Assange: giudice spagnolo chiede di sentire Mike Pompeo - Europa Il giudice spagnolo Santiago Pedraz ha chiesto di sentire come testimone l'ex segretario di Stato americano ed ex capo della Cia Mike Pompeo nell'ambito di un'inchiesta sul sistema di sorveglianza del ...(Adnkronos) - Un giudice dell'Audiencia Nacional spagnola, Santiago Pedraz, ha inviato una rogatoria negli Stati Uniti per poter interrogare l'ex segretario di Stato, Mike Pompeo, riguardo alla presun ...