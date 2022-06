As | La Liga ha presentato esposto contro Juve e Manchester City

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente dellaJavier Tebas non si ferma nella sua battaglia personaleil mancato rispetto dei vincoli sul calciomercato imposti dalla Uefa e dopo essersi scagliatoil Psg,...

ASCOLTA Il presidente della, Tebas, haun esposto alla UEFA contro la Juve e alcuni top club Europei Il presidente dellaTebas contro alcuni top club Europei. Lo stesso numero uno della federazione spagnola ......Paris Saint - Germain - con conseguente maxi beffa per il Real Madrid - il presidente dellaha ... tutti oggetti di un espostoalla massima organizzazione a livello continentale. SISTEMA ...Per i bianconeri Tebas chiederebbe di indagare sulla questione plusvalenze MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Non c'è solo il Paris Saint Germain ...ASCOLTA Tebas contro la Juve! La Liga ha presentato alla UEFA un esposto contro i bianconeri e altri due top club europei: i dettagli Una vera e propria bomba quella lanciata dal quotidiano spagnolo A ...