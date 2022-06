As: la Liga denuncia Juventus, Psg e Manchester City alla Uefa (Di venerdì 3 giugno 2022) LaLiga denuncia Juventus, Psg e Manchester City alla Uefa. Javier Tebas ritiene che i tre club abbiano messo in pericolo l’ecosistema calcio, interviene per difendere i club spagnoli. Lo riporta As. “LaLiga va all’attacco contro le irregolarità finanziarie dei grandi club in Europa. Sta per presentare una denuncia al PSG, ma, in aggiunta, Tebas ne ha già presentate altre due alla Uefa. Per quanto ne sappiamo, sono state presentate contro Manchester City e Juventus. L’obiettivo è proteggere i club spagnoli ed europei dal competere in condizioni inferiori rispetto ad altri che la Liga ritiene violare le regole e, inoltre, mettere a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) La, Psg e. Javier Tebas ritiene che i tre club abbiano messo in pericolo l’ecosistema calcio, interviene per difendere i club spagnoli. Lo riporta As. “Lava all’attacco contro le irregolarità finanziarie dei grandi club in Europa. Sta per presentare unaal PSG, ma, in aggiunta, Tebas ne ha già presentate altre due. Per quanto ne sappiamo, sono state presentate contro. L’obiettivo è proteggere i club spagnoli ed europei dal competere in condizioni inferiori rispetto ad altri che laritiene violare le regole e, inoltre, mettere a ...

Advertising

TolliVincenzo : RT @CalcioFinanza: Non solo PSG, la Liga denuncia Juventus e Manchester City all’UEFA - napolista : As: la Liga denuncia Juventus, Psg e Manchester City alla Uefa Per Tebas i tre club mettono a rischio l’ecosistema… - ontoxy : RT @sportmediaset: La Liga all'attacco di Juventus e Manchester City: denunciate all'Uefa #Liga #Tebas #Juventus - enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @fabriziomico @1vs100tw @alessio_gaudino @IntornoTv @Federic01996… - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: La Liga all'attacco di Juventus e Manchester City: denunciate all'Uefa #Liga #Tebas #Juventus -