Arsenal, UFFICIALE Lacazette saluta – FOTO

L'Arsenal con un comunicato saluta l'attaccante Lacazette: lo aspetta il Lione per un ritorno in patria dopo l'esperienza inglese.

? For the 206 games and 71 goals? For your dedication to The Arsenal Thank you for ??????????, @LacazetteAlex ??— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2022

«Grazie di tutto Lacazette» è il tweet dei Gunners per salutare l'attaccante francese dopo 206 partite e 71 gol.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

