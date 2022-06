(Di venerdì 3 giugno 2022) L’ha annunciato che l’attaccante, Alexandrea zero ilquesta estate. Il francese dunque saluta il, conditi da 71 gol e 206 presenze in cinque. Il calciatore ora sembra essere orientato verso un ritorno al suo vecchio, il Lione, non appena scadrà il suo contratto con i Gunners il prossimo 30 giugno. Il tecnico dell’, Arteta, ha così salutato il giocatore con le seguenti parole: “È stato un vero leader dentro e fuori dal campo ed è stato un’influenza molto importante per i nostri giocatori più giovani. Il suo impegno con noi è stato eccezionale e auguriamo a lui e alla sua famiglia successo e felicità”. ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @Arsenal | Alexandre #Lacazette lascia il club: il saluto dei Gunners - sportface2016 : #Arsenal, #Lacazette lascerà il club londinese dopo 5 anni - TV7Benevento : Calcio: Lacazette lascerà l'Arsenal alla scadenza del contratto a fine giugno - - infoitsport : L'Equipe sul trasferimento di Lacazette all'OL dall'Arsenal: 'L'incredibile ritorno' - infoitsport : UFFICIALE: Arsenal, annunciato l'addio di Alexandre Lacazette. Lo aspetta il Lione -

ASCOLTAlascia l', UFFICIALE: il francese libero a zero. A comunicato è direttamente il club inglese Con una nota ufficiale l'ha comunicato che Alexandrelascerà il club ...L'ha confermato che Alexandrelascerà i Gunners quest'estate. Il 31enne lascerà Londra quando il suo contratto scadrà il 30 giugno, con un ritorno a parametro zero all'ex club Lione, ...L’Arsenal ha annunciato che l’attaccante, Alexandre Lacazette, lascerà a zero il club questa estate. Il francese dunque saluta il club londinese dopo 5 anni, conditi da 71 gol e 206 presenze in cinque ...Il mancato acquisto del Napoli. Tre anni dopo, all'Arsenal è stato un fallimento. Ha uno stipendio troppo alto, il club non riesce a sbarazzarsene ...