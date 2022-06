Arriverà in Italia nel 2023 la nuova Toyota Corolla (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Toyota migliora lo stile, la tecnologia, le prestazioni e il piacere di guida della gamma Corolla per il 2023. Nonostante sia in vendita da più di mezzo secolo, Corolla ha sempre tenuto il passo con i cambiamenti nelle esigenze e nelle preferenze degli automobilisti. E’ così che ha raggiunto il record mondiale di vendite, pari a oltre 50 milioni di esemplari in 12 generazioni dal 1966. Questa capacità di adattarsi ai tempi è oggi altrettanto evidente con l’annuncio della nuova Corolla. Mentre gli aggiornamenti esterni e interni rappresentano un’evoluzione del design della Corolla di 12a generazione, modifiche più significative sono state apportate al gruppo propulsore e all’elettronica di bordo.Con uno stile rinnovato, l’introduzione della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) –migliora lo stile, la tecnologia, le prestazioni e il piacere di guida della gammaper il. Nonostante sia in vendita da più di mezzo secolo,ha sempre tenuto il passo con i cambiamenti nelle esigenze e nelle preferenze degli automobilisti. E’ così che ha raggiunto il record mondiale di vendite, pari a oltre 50 milioni di esemplari in 12 generazioni dal 1966. Questa capacità di adattarsi ai tempi è oggi altrettanto evidente con l’annuncio della. Mentre gli aggiornamenti esterni e interni rappresentano un’evoluzione del design delladi 12a generazione, modifiche più significative sono state apportate al gruppo propulsore e all’elettronica di bordo.Con uno stile rinnovato, l’introduzione della ...

