Arriva il Cashback sanitario: ecco cos'è e come funziona (Di venerdì 3 giugno 2022) C'è l'accordo nella maggioranza per applicare il Cashback fiscale alle spese di natura socio-sanitarie. È quanto è previsto nel testo coordinato della delega fiscale – con emendamenti e riformulazioni da approvare – distribuito ai gruppi in vista del voto in commissione Finanze alla Camera che dovrebbe ripartire dal 14 giugno. Il governo ha quindi accolto l'impianto della misura voluta fortemente dal M5S. Nel riordino di deduzioni e detrazioni, in particolare, il testo prevede che non si dovrà più attendere il momento della dichiarazione dei redditi per scaricare il 19% della spesa sostenuta in relazione ad acquisti tracciabili per visite mediche o per l'acquisto di medicinali, come funziona Nella pratica anziché inserire le spese mediche o sanitarie nella dichiarazione dei redditi, per poi attendere l'accredito del rimborso da parte ...

