“Armando mi ha tirato una sedia” Rissa choc a UeD | volano parole | l’accusa del cavaliere

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne c’è Marcello Messina, ilche ha corteggiato Ida Platano. Tra loro sembrava ci fosse una grande intesa, poi è tutto è naufragato. Il percorso di Marcello Messina a Uomini e Donne è stato altalenante e caratterizzato dalla burrascosa rottura con Ida Platano e dalle accuse ricevute in studio, in particolare modo daIncarnato. Marcello Messina è intervenuto durante una diretta Instagram ne profilo Opinionista Social ed è tornato a parlare diIncarnato. L’exdi Uomini e Donne si è lasciato andare a una confessione, in merito a una lite accesa avuta con lo storiconapoletano nel programma: “C’è stata solo una volta che mi ha fatto salire il sangue al cervello, quando mi ha ...

Advertising

Il Mattino di Padova

L'ex flirt di Ida Platano si è lasciato andare a una confessione choc, in merito a una lite accesa avuta con lo storico cavaliere napoletano nel programma:Incarnato, ex flirt di Ida Platano ...Prima di salutare il pubblico, però, alcuni protagonisti del Trono Over sono finiti al centro del gossip:, in particolare, è statoin ballo dall'ex cavaliere Marco per un presunto ... Addio ad Armando Sartore, un pilastro dell'ospedale di Cittadella L'ex cavaliere l'ha confessato dopo U&D: "Ecco quando mi è salito il sangue al cervello" Marcello Messina un ex protagonista del trono over del ...