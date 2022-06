Anziano malato raggirato da una cubana: ‘Se non mi dai i soldi do fuoco alla casa’ (Di venerdì 3 giugno 2022) Era riuscita a conquistare la sua fiducia, ad entrare nelle sue grazie, ma nel giro di poco ha approfittato dell’affetto che l’Anziano nutriva nei suoi confronti per derubarlo. È successo ad Ostia, i fatti risalgono al 2018 quando un 83enne romano è stato derubato di oltre mille ore nel giro di 24 ore e non senza minacce e violenze. Ma il gioco della donna è terminato. È stata infatti condannata dal tribunale a 4 anni di reclusione con l’accusa di rapina ed estorsione aggravata. Leggi anche: Estorsione alle porte di Roma: in manette 3 giovanissimi Anziano malato raggirato da una 37enne cubana: i fatti I fatti risalgono precisamente al 24 agosto e al 22 settembre 2018. Secondo le ricostruzioni, la donna — 37enne di origini cubane, disoccupata e senza casa — riuscì ad ottenere le simpatie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Era riuscita a conquistare la sua fiducia, ad entrare nelle sue grazie, ma nel giro di poco ha approfittato dell’affetto che l’nutriva nei suoi confronti per derubarlo. È successo ad Ostia, i fatti risalgono al 2018 quando un 83enne romano è stato derubato di oltre mille ore nel giro di 24 ore e non senza minacce e violenze. Ma il gioco della donna è terminato. È stata infatti condannata dal tribunale a 4 anni di reclusione con l’accusa di rapina ed estorsione aggravata. Leggi anche: Estorsione alle porte di Roma: in manette 3 giovanissimida una 37enne: i fatti I fatti risalgono precisamente al 24 agosto e al 22 settembre 2018. Secondo le ricostruzioni, la donna — 37enne di origini cubane, disoccupata e senza casa — riuscì ad ottenere le simpatie ...

