Antonella Clerici chiude E’ sempre mezzogiorno ma si torna a settembre con altre ricette | sorrisi e buon umore

Il 3 giugno segna la fine di molti dei programmi del day time di Rai 1 che ci hanno tenuto compagnia da settembre a oggi. Era il 13 settembre, come ha ricordato Antonella Clerici oggi, quando è iniziata la seconda stagione di E' sempre mezzogiorno in un clima sicuramente diverso rispetto al 2020, quando si facevano i conti con la pandemia e l'emergenza covid. Una stagione, quella di E' sempre mezzogiorno, iniziata con le regole strettissime, a causa dell'alto numero di contagi del nostro paese, anche alcuni dei protagonisti del programma di Rai 1 si sono assentati proprio a causa del covid. Ma oggi si fa festa. Segno che per fortuna le cose stanno andando nel verso giusto, che la normalità che tanto ci è mancata sta pian piano ...

