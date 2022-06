Anna (di Bando): Gasolina è il nuovo singolo e sì, è un omaggio a Il Mondo Di Patty (Di venerdì 3 giugno 2022) Anna, la rapper di Bando, ha pubblicato oggi un nuovo singolo dal titolo Gasolina. E sì, è davvero un omaggio trash a Il Mondo Di Patty ed in particolar modo all’inno delle Las Divinas capitanate da Antonella, alias Brenda Asnicar. Se l’anno scorso con Drippin’ in Milano, Anna fumava gelato, quest’anno fuma direttamente la Gasolina. Gasolina de verdad. (“Ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina, sto fumando Gasolina, Gasolina de verdad”). Drippin’ in Milano mi fumo gelato, ecco il significato del testo del nuovo singolo di Anna https://t.co/APmkDxGXSs — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 31, 2021 Il ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 giugno 2022), la rapper di, ha pubblicato oggi undal titolo. E sì, è davvero untrash a IlDied in particolar modo all’inno delle Las Divinas capitanate da Antonella, alias Brenda Asnicar. Se l’anno scorso con Drippin’ in Milano,fumava gelato, quest’anno fuma direttamente lade verdad. (“Ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina, sto fumandode verdad”). Drippin’ in Milano mi fumo gelato, ecco il significato del testo deldihttps://t.co/APmkDxGXSs — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 31, 2021 Il ...

StraNotizie : Anna (di Bando): Gasolina è il nuovo singolo e sì, è un omaggio a Il Mondo Di Patty - cool_tool_fool : @scrematura Beh, non è Anna, quella di 'Bando'? Almeno ho sempre dato per scontato fosse lei - ehiidemii : @kvdrauhlena anna quella di Bando ahahah si chiama gasolina la canzone - LaGrevia : @nonfraledonne Ma poi tale Anna cosa che è Anna di EHI ANNA CI BECCAVAMO NEL BANDO SOPRA IL BOOSTER - reauchis : RT @chosmia: lasciamo anna bando nel 2020 per piacere <3 -