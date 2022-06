Angelina Jolie sceglie Matera per nuovo film da regista (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La diva di Hollywood Angelina Jolie ha scelto Matera per il suo nuovo film da regista. Lo ha reso noto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi. Jolie sarà regista di ‘Without Blood’, tratto dal romanzo ”Senza Sangue” di Alessandro Baricco e prodotto da Fremantle Company, compagnia britannica di cui fa parte ‘The Apartment Pictures’. ”E’ stata la Jolie stessa a scegliere Matera e le locations più idonee all’adattamento scenico – afferma il primo cittadino della città dei Sassi – durante i sopralluoghi effettuati lo scorso mese di marzo (rigorosamente su tacchi alti nonostante le scivolose chianche). Il set cinematografico sarà allestito nel cuore dei Sassi che ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – La diva di Hollywoodha sceltoper il suoda. Lo ha reso noto il sindaco di, Domenico Bennardi.saràdi ‘Without Blood’, tratto dal romanzo ”Senza Sangue” di Alessandro Baricco e prodotto da Fremantle Company, compagnia britannica di cui fa parte ‘The Apartment Pictures’. ”E’ stata lastessa aree le locations più idonee all’adattamento scenico – afferma il primo cittadino della città dei Sassi – durante i sopralluoghi effettuati lo scorso mese di marzo (rigorosamente su tacchi alti nonostante le scivolose chianche). Il set cinematografico sarà allestito nel cuore dei Sassi che ancora ...

Advertising

lifestyleblogit : Angelina Jolie sceglie Matera per nuovo film da regista - - ivl24_it : Angelina Jolie sceglie Matera per il suo film - italiaserait : Angelina Jolie sceglie Matera per nuovo film da regista - fisco24_info : Angelina Jolie sceglie Matera per nuovo film da regista: (Adnkronos) - La diva di Hollywood sarà regista di 'Withou… - LocalPage3 : Angelina Jolie sceglie Matera per nuovo film da regista -