Andrea Bocelli nel cast del concerto per i 70 anni di trono della Regina Elisabetta

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 3 giugno 2022)domani sarà l’unico cantante italiano a salire sul palco di Buckingham Palace nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo di Platino di Sua Maestà la, che segna i 70del suo regnodomani sarà l’unico cantante italiano a salire sul palco di Buckingham Palace nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo di Platino di Sua Maestà la, che segna i 70del suo regno. Il tenore si esibirà durante l’evento Platinum Party at the Palace, appuntamento mondiale eccezionale che conta oltre 200 testate accreditate da ogni continente e trasmesso in diretta su BBC One, BBC iPlayer e BBC Radio 2 nel Regno Unito, nonché su ABC News negli Stati Uniti. Accanto ...