Ana Mena scatena la nostra estate con il nuovo singolo “Mezzanotte”

Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena torna oggi, venerdì 3 giugno, con il nuovo singolo "Mezzanotte" (Epic / Sony Music) che farà ballare per tutta l'estate. "Mezzanotte" è prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L'adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre. Chi è Ana Mena, l'affascinante cantante di Mezzanotte Ana Mena si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un'importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna.

