Amber Heard condannata | Bolsonaro se la ride

Roma, 3 giu – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha commentato con un tweet l'esito del processo che ha visto contrapposti Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. Processo che si è concluso con la condanna per diffamazione di quest'ultima, che dovrà inoltre elargire a Depp un risarcimento di più di 10 milioni di dollari Bolsonaro contro Heard, le ragioni dietro il tweet I motivi del contrasto fra Bolsonaro e la Heard vengono da lontano. Nel 2018 l'attrice aveva condiviso sulle sue pagine social un articolo del New York Times molto duro nei confronti di Bolsonaro, il quale proprio in quel periodo era in piena corsa presidenziale. L'articolo titolava in questo modo: "Il Brasile flirta con un ritorno ai giorni bui", dove i giorni bui si ...

