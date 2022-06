Altri 9.429 casi di Covid e 40 morti, la positività sale al 13,3% (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Sono 9.429 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.193 di ieri ma soprattutto i 19.666 di venerdì scorso, anche se il dato è falsato dal post-festivo. I tamponi processati infatti sono in netto calo, 70.689 (ieri 181.055) con il tasso di positività che sale decisamente dal 9,5% al 13,3%. I decessi sono 40 (ieri 79). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.875. Le terapie intensive sono una in meno (ieri +3) con 9 ingressi giornalieri, e sono in tutto 225. Nei reparti ordinari si contano invece 55 pazienti in più (ieri -289), per un totale di 4.644. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi è l'Emilia-Romagna con 2.554 contagi, seguita da Lazio (1.055), Campania (+843), ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Sono 9.429 i nuoviregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.193 di ieri ma soprattutto i 19.666 di venerdì scorso, anche se il dato è falsato dal post-festivo. I tamponi processati infatti sono in netto calo, 70.689 (ieri 181.055) con il tasso dichedecisamente dal 9,5% al 13,3%. I decessi sono 40 (ieri 79). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.875. Le terapie intensive sono una in meno (ieri +3) con 9 ingressi giornalieri, e sono in tutto 225. Nei reparti ordinari si contano invece 55 pazienti in più (ieri -289), per un totale di 4.644. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diè l'Emilia-Romagna con 2.554 contagi, seguita da Lazio (1.055), Campania (+843), ...

