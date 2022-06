Alta Velocità, la locomotiva di coda esce dai binari: si blocca in galleria il treno Torino-Napoli. Giù i passeggeri (Di venerdì 3 giugno 2022) La circolazione sulla Roma–Napoli AV resta sospesa dopo che, intorno alle 14, il treno AV Torino–Napoli si è arrestato in galleria per lo svio della locomotiva di coda, rimasta in posizione verticale. I viaggiatori sono stati aiutati a scendere e, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del personale di protezione aziendale delle Ferrovie, hanno potuto raggiungere a piedi la vicina stazione di Roma Palmiro Togliatti da dove hanno proseguito il loro viaggio con i mezzi sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. Nessuna persona a bordo ha riportato conseguenze fisiche da quanto accaduto. La circolazione ferroviaria ad Alta Velocità prosegue con allungamenti dei tempi di viaggio compresi fra 60 e 90 minuti come conseguenza degli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) La circolazione sulla Roma–AV resta sospesa dopo che, intorno alle 14, ilAVsi è arrestato inper lo svio delladi, rimasta in posizione verticale. I viaggiatori sono stati aiutati a scendere e, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del personale di protezione aziendale delle Ferrovie, hanno potuto raggiungere a piedi la vicina stazione di Roma Palmiro Togliatti da dove hanno proseguito il loro viaggio con i mezzi sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. Nessuna persona a bordo ha riportato conseguenze fisiche da quanto accaduto. La circolazione ferroviaria adprosegue con allungamenti dei tempi di viaggio compresi fra 60 e 90 minuti come conseguenza degli ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria Serenissima per lo svio senza ribaltamento della… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - _MrWolf_ : RT @TgLa7: #Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco - TuttoSuRoma : Treno dell'Alta Velocità deragliato in galleria a #Roma -