Allerta caldo nel weekend a Roma: temperature fino a 40°, le previsioni per sabato 4 e domenica 5 giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) Su ‘carta’ ancora non è estate, ma in realtà la bella stagione è arrivata. Lo hanno dimostrato i primi tuffi al mare, le spiagge stracolme come se fosse agosto e i litorali presi d’assalto. Così come lo ha dimostrato (e si sente) il caldo quasi ‘anomalo’ per il periodo, al punto che nella Capitale oggi la giornata è da bollino arancione perché le temperature sono in aumento. E continueranno a salire nel weekend per via di Scipione, l’anticiclone africano che sta invadendo l’Italia. caldo da record a Roma nel fine settimana E il peggio non è ancora arrivato. Nel fine settimana, infatti, a Roma (ma un po’ in tutto il Lazio) ci saranno temperature quasi da record, al punto che si sfioreranno i 40°C. Per un weekend all’insegna del caldo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Su ‘carta’ ancora non è estate, ma in realtà la bella stagione è arrivata. Lo hanno dimostrato i primi tuffi al mare, le spiagge stracolme come se fosse agosto e i litorali presi d’assalto. Così come lo ha dimostrato (e si sente) ilquasi ‘anomalo’ per il periodo, al punto che nella Capitale oggi la giornata è da bollino arancione perché lesono in aumento. E continueranno a salire nelper via di Scipione, l’anticiclone africano che sta invadendo l’Italia.da record anel fine settimana E il peggio non è ancora arrivato. Nel fine settimana, infatti, a(ma un po’ in tutto il Lazio) ci sarannoquasi da record, al punto che si sfioreranno i 40°C. Per unall’insegna del, ...

