Allarme siccità in Italia, la situazione è critica: cosa sta succedendo

A causa delle temperature da record del mese di maggio, il problema della siccità si sta aggravando sempre di più. La mancanza di acqua potabile potrebbe dar luogo a razionamenti in territori solitamente esenti da queste problematiche estive. Lazio, Lombardia e Veneto sono le regioni più colpite Il nord Italia sta risentendo pesantemente di questa scarsità di piogge e delle temperature altissime. In Lombardia la situazione è a dir poco drastica: il lago Maggiore, che è prossimo a sfiorare nuovamente il minimo storico dal 1946. Diminuiscono le portate dei fiumi valdostani e del Po, che a Cremona è in condizioni di criticità rossa ed a Pontelagoscuro registra livelli pari a quelli dei giorni più difficili dell'estate 2017. Ha piovuto tanto la scorsa settimana al nord, ma questo a quanto pare, non è bastato. Le riserve idriche restano ...

