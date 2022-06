Allarme nuovo autovelox | pioggia di multe | così becca tutti

(Di venerdì 3 giugno 2022) Per chi ancora non rispetta il codice della strada potrebbe ben presto arrivare unmodello diin grado di registrare tutta una serie di infrazioni al codice, ben oltre il limite di velocità Un sistema in grado di lavorare a 360° e in un raggio di 100 m in ogni direzione. Una tecnologia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MarcoRCapelli : RT @ParcodiGiacomo: Estate 2020, oltre 700 psicologi e psichiatri scrivono una lettera aperta alle istituzioni per lanciare l’allarme sui p… - ConfindustriaUd : Il nuovo #superbonus 110% mette in crisi le #imprese | #cantieri a rischio paralisi | L'allarme del presidente di… - Mis_Strozzo : Linee guida lamorgese. Alghero, furto all’Angolo dei Sapori: nuovo allarme dei commercianti - haStatoNESSUNO : RT @haStatoNESSUNO: @pelton2020 @Avvenire_Nei @rusembitaly @Pontifex_it @borghi_claudio @BelpietroTweet @franborgonovo @valy_s nonSenepolep… - Renatacusy : @Cinzy08_ @1994BizzleJ Tranquille,falso allarme, stavamo solo su scherzi a parte, si seguono di nuovo ???? -

inItalia

"A lanciare l'con una lettera del 23 febbraio scorso al ministero della Giustizia è stato ... O vogliamo ritrovarci dia gennaio prossimo, come del resto accade in tutte le inaugurazioni ...... mentre cercava unrimedio per il padre affetto da reumatismi, al quale il salicilato di ...profilassi a quei pazienti che di queste malattie non hanno mai sofferto - negli USA si lancia l':... Le cavallette divorano il centro della Sardegna: nuovo allarme Alcune nuove specie di molluschi sotterranei, simili alle lumache, sono state ritrovate in Italia. Ma non è un buon segno incontrarle ...(Teleborsa) - 33mila imprese artigiane a rischio fallimento e perdita di 150mila posti di lavoro nella filiera delle costruzioni a causa del blocco della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi..