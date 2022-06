Alla Salute: testo e significato del nuovo brano di Jovanotti (Di venerdì 3 giugno 2022) Ogni brano ha una sua storia, un suo momento, un suo sapore e una sua strada. È questo quello che ha pensato Lorenzo Jovanotti quando ha immaginato il Disco del Sole, un progetto che si arricchisce periodicamente di nuove stagioni musicali e che continua a scorrere in un flusso di brani continuo, che pian piano va a comporre il disco in arrivo in formato fisico e completo. Dopo l’uscita della prima stagione de La Primavera, fuori per il solstizio d’inverno, Alla Salute è contenuto nella stagione Mediterraneo che propone un gruppo di dieci nuove canzoni tra cui I love you baby. già disco d’oro e al vertice dei brani più suonati in radio, questa settimana in vetta Alla classifica dei brani più streammati sulle piattaforme digitali. Alla Salute è uscito in occasione ... Leggi su zon (Di venerdì 3 giugno 2022) Ogniha una sua storia, un suo momento, un suo sapore e una sua strada. È questo quello che ha pensato Lorenzoquando ha immaginato il Disco del Sole, un progetto che si arricchisce periodicamente di nuove stagioni musicali e che continua a scorrere in un flusso di brani continuo, che pian piano va a comporre il disco in arrivo in formato fisico e completo. Dopo l’uscita della prima stagione de La Primavera, fuori per il solstizio d’inverno,è contenuto nella stagione Mediterraneo che propone un gruppo di dieci nuove canzoni tra cui I love you baby. già disco d’oro e al vertice dei brani più suonati in radio, questa settimana in vettaclassifica dei brani più streammati sulle piattaforme digitali.è uscito in occasione ...

