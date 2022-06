Alfonso Signorini rivela: “sono stato ricoverato in ospedale” | Come sta il conduttore (Di venerdì 3 giugno 2022) Alfonso Signorini è stato ricoverato due giorni al San Raffaele di Milano. Il suo racconto con una lettera ai lettori del settimanale Chi A settembre partirà una nuova avventura con il reality condotto da Alfonso Signorini, Il Grande Fratello Vip 7. E mentre si fanno ipotesi e corrono le voci su possibili concorrenti e opinionisti, il conduttore ha raccontato un particolare sulla sua vita privata. Infatti Signorini è stato ricoverato due giorni al San Raffaele di Milano. Di solito Signorini è riservato sulla sua vita privata, ma questa volta ha deciso di condividere con i lettori del settimanale Chi, da lui diretto, del ricovero. In una lettera scrive: «Care lettrici, cari lettori, esiste un mondo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022)due giorni al San Raffaele di Milano. Il suo racconto con una lettera ai lettori del settimanale Chi A settembre partirà una nuova avventura con il reality condotto da, Il Grande Fratello Vip 7. E mentre si fanno ipotesi e corrono le voci su possibili concorrenti e opinionisti, ilha raccontato un particolare sulla sua vita privata. Infattidue giorni al San Raffaele di Milano. Di solitoè riservato sulla sua vita privata, ma questa volta ha deciso di condividere con i lettori del settimanale Chi, da lui diretto, del ricovero. In una lettera scrive: «Care lettrici, cari lettori, esiste un mondo ...

Advertising

361_magazine : Alfonso Signorini è stato ricoverato due giorni al San Raffaele di Milano. Il suo racconto con una lettera ai letto… - SCRIGNOMAGICO : @dick_handley @TopCalcio24 @FabRavezzani @EdDzeko @_OlivierGiroud_ ravezzani è un alfonso signorini prestato al calcio... ?? - zazoomblog : Alfonso Signorini ricoverato in ospedale: le parole del conduttore - #Alfonso #Signorini #ricoverato - MondoTV241 : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ricoverato in ospedale a Milano. Ecco cos è successo e come sta… - leggoit : Alfonso Signorini ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta ora -