Agnelli ha scelto il rinforzo per la difesa | pronta offerta irrinunciabile

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tra le operazioni da fare la Juventus deve rinforzare la, nelle ultime ore, sembra averilideale per Allegri. Dovrà essere un mercato perfetto quello della Juventus; dopo la stagione appena conclusa (l’unico obiettivo raggiunto, sicuramente non quello primario ai nastri di partenza, è stato il quarto posto) la società bianconera deve rinforzare la rosa senza sbagliare un colpo. Servono innesti mirati che vadano ad aumentare la qualità in questi reparti dove Allegri ha avuto più difficoltà. Uno di questi è, senza dubbio, lae nello specifico il ruolo di terzino sinistro conche sembra aver individuato il giocatore giusto. AnsafotoAlex Sandro non ha disputato una buonissima stagione e l’errore in finale di Supercoppa, quando ha regalato la ...