Affare a sorpresa, il calciatore della Roma vola in Premier League: c’è l’annuncio (Di venerdì 3 giugno 2022) Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha riportato sul proprio profilo Twitter una notizia di mercato riguardante la Roma. Si tratta della cessione del portiere Robin Olsen, divenuto ormai un esubero per la compagine giallorossa. L’estremo difensore svedese ha raggiunto un accordo con l’Aston Villa e si trasferirà nel club inglese a titolo definitivo. Per l’operazione di mercato la Roma riceverà dalla formazione della Premier League 3,5 milioni di euro. Calciomercato Roma Olsen Olsen è stato acquistato dai giallorossi nell’estate del 2018 dal Copenhagen: nella Capitale, il portiere scandinavo ha giocato solamente la stagione 2018/19 collezionando ventisette presenze. Dalla stagione successiva, la Roma lo ha sempre ceduto in ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Il giornalista sportivo Fabriziono ha riportato sul proprio profilo Twitter una notizia di mercato riguardante la. Si trattacessione del portiere Robin Olsen, divenuto ormai un esubero per la compagine giallorossa. L’estremo difensore svedese ha raggiunto un accordo con l’Aston Villa e si trasferirà nel club inglese a titolo definitivo. Per l’operazione di mercato lariceverà dalla formazione3,5 milioni di euro. CalciomercatoOlsen Olsen è stato acquistato dai giallorossi nell’estate del 2018 dal Copenhagen: nella Capitale, il portiere scandinavo ha giocato solamente la stagione 2018/19 collezionando ventisette presenze. Dalla stagione successiva, lalo ha sempre ceduto in ...

Advertising

fcin1908it : Lukaku, scenario nuovo: l’Inter può inserire un nome nell’affare. “Possibile svolta a sorpresa” - gionata53504686 : RT @ilbisa2: Ma che sorpresa… Il National Institutes of Health di Anthony Fauci ha finanziato la ricerca per sviluppare trattamenti per il… - VendutoCorrotto : RT @ilbisa2: Ma che sorpresa… Il National Institutes of Health di Anthony Fauci ha finanziato la ricerca per sviluppare trattamenti per il… - Violetta_2021 : RT @ilbisa2: Ma che sorpresa… Il National Institutes of Health di Anthony Fauci ha finanziato la ricerca per sviluppare trattamenti per il… - CinziaRuta1 : RT @ilbisa2: Ma che sorpresa… Il National Institutes of Health di Anthony Fauci ha finanziato la ricerca per sviluppare trattamenti per il… -