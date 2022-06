Addio a Liliana De Curtis | la figlia di Totò | l’amore per il marito Sergio e i figli

(Di venerdì 3 giugno 2022) Attrice e scrittrice di grande successo,Deè stata l’unicadel grande, uno dei capostipiti della comicità italiana e protagonista assoluto della scena teatrale dell’epoca. Si è spenta all’età di 89 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari, dopo una vita lunga e ricca di emozioni che hanno lasciato il segno.De, una vita alla ricerca della felicità Nata a Roma nel 1933,era ladie Diana Rogliani. Doveva il suo nome al papà, che lo aveva scelto in ricordo di una sua precedente relazione: prima di incontrare la moglie, infatti, era stato sentimentalmente legato aCastagnola, che per lui si tolse la vita. Sin da ...

De Curtis , la figlia di Totò . È morta stamani a 89 anni nella sua casa romana. I funerali si terranno a Napoli , ma la data non è stata ancora resa nota.De Curtis era nata a ...E proprio Malafemmena è il titolo di uno dei diversi libri cheha scritto in memoria del padre, figura ormai mitologica del panorama artistico italiano e internazionale. Ebbe due figli dal ...Morta Liliana De Curtis l'amata figlia di Totò. Si è a lungo battuta per la riapertura del museo dedicato al principe della risata ...Addio a Liliana de Curtis, unica figlia di Totò e Diana Bandini Rogliani, legatissima al ricordo del padre che ha dominato tutta la sua vita: si è spenta oggi all'età di ...