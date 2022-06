Addio a Liliana De Curtis | la figlia di Totò ci ha lasciato a 89 anni

(Di venerdì 3 giugno 2022)De, l’amatadi, si è spenta nella sua abitazione a Roma all’età di 89. LaElena Anticoli De, che le è stata accanto negli ultimi momenti, ha ricordato la mamma con una dolcissima lettera di. Vi raccomandiamo... È morto Walter De Benedetto, simbolo della lotta per la cannabis terapeuticadel comicoe Diana Rogliani,, all’anagrafeFocas Flavio Angelo Ducas Comneno dedi Bisanzio Gagliardi, era nata il 10 maggio 1933; il padre le diede questo nome in memoria del suo primo amore,Castagnola, morta ...

De Curtis, la figlia di Totò. È morta stamani a 89 anni, nella sua casa romana. I funerali si terranno a Napoli, ma la data non è stata ancora resa nota.De Curtis era nata a ...A lungosi era impegnata, con ogni sua forza, affinché Napoli ricordasse suo padre con un museo. Se n'è andata prima di poter veder realizzato il sogno di far aprire un'esposizione permanente ...(Adnkronos) – Addio a Liliana de Curtis, unica figlia di Totò e Diana Bandini Rogliani, legatissima al ricordo del padre che ha dominato tutta la sua vita: si è spenta oggi all’età di 89 anni nella ...Figlia del comico Totò e Diana Rogliani, Liliana, all’anagrafe Liliana Focas Flavio Angelo Ducas Comneno de Curtis di Bisanzio Gagliardi, era nata il 10 maggio 1933; il padre le diede questo nome in ...