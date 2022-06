Addio a Liliana De Curtis | la figlia di Totò ci ha lasciato a 89 anni

(Di venerdì 3 giugno 2022) L'attrice e scrittrice, da tempo impegnata con i progetti in memoria di suo padre, il "principe della risata", si è spenta nella sua abitazione a Roma accanto allaElena, che le ha dedicato una toccante lettera. L'articolo proviene da DireDonna.

Nata il 10 maggio del 1933 dal complicato rapporto di Totò con Diana Bandini Rogliani, sua moglie per pochi anni, aveva ricevuto il nome che era stato diCastagnola, attrice di varietà che s'...De Curtis, la figlia di Totò, è morta a 89 anni .De Curtis, la figlia di Totò. È morta stamani a 89 anni, nella sua casa romana. I funerali si terranno a Napoli , ma la data non è stata ancora resa nota.De Curtis, la figlia ...Si è spenta oggi a Roma Liliana de Curtis. Aveva 89 anni. Una vita la sua, spesa in memoria del padre, il principe della risata, Totò.È morta Liliana de Curtis, la figlia di Totò. Una lunga malattia l'ha spenta nella sua casa di Roma venerdì 3 giugno a 89 anni. Nel nome portava il ricordo degli anni sentimentalmente più tempestosi ...