Accordo trovato, nuovo acquisto per l’Udinese: preso il sostituto di Udogie (Di venerdì 3 giugno 2022) Chiusa la stagione è tempo di muovere i primi passi in chiave calciomercato e l’Udinese. Pierpaolo Marino, dirigente sportivo della società, ha infatti concluso a sorpresa uno dei primi colpi di calciomercato, infatti nelle ultime ore, il terzino sinistro portoghese, Leonardo Buta, sarebbe pronto a firmare il suo contratto con la società bianconera. Secondo quanto riportato dal canale di notizie via cavo della rete televisive portoghese, SIC Noticias, l’Udinese avrebbe trovato ufficialmente un Accordo col Braga per l’acquisto di Leonardo Buta. Udinese Calciomercato sostitutoUdogieClasse 2002, ruolo terzino sinistro, mancino, altezza 1,82 cm, con delle qualità che gli permettono di giocare a tutta fascia, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Chiusa la stagione è tempo di muovere i primi passi in chiave calciomercato e. Pierpaolo Marino, dirigente sportivo della società, ha infatti concluso a sorpresa uno dei primi colpi di calciomercato, infatti nelle ultime ore, il terzino sinistro portoghese, Leonardo Buta, sarebbe pronto a firmare il suo contratto con la società bianconera. Secondo quanto riportato dal canale di notizie via cavo della rete televisive portoghese, SIC Noticias,avrebbeufficialmente uncol Braga per l’di Leonardo Buta. Udinese CalciomercatoClasse 2002, ruolo terzino sinistro, mancino, altezza 1,82 cm, con delle qualità che gli permettono di giocare a tutta fascia, ...

