A Taranto Ferrari F8 Tributo sulla Garibaldi, evento per i meno fortunati (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Una Ferrari sul ponte dell'Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi nel giorno dopo la Festa della Repubblica. Due eccellenze italiane, il marchio del cavallino rampante e la Marina Militare, unite per un evento unico e raro a supporto dei meno fortunati. Un'opportunità davvero eccezionale quella offerta dalla Marina Militare italiana che ha messo a disposizione uno dei suoi gioielli, l'incrociatore Portaeromobili Garibaldi, di stanza al porto di Taranto. E a portare, anzi a trasportare la Ferrari sulla …incredibile pista dei top gun tricolori è stato Fabio Barone, il pilota protagonista di tanti record a bordo dei bolidi di Maranello, oltre che presidente del Ferrari Club 'Passione Rossa', che con ...

