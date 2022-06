A Roma slalom dei turisti in mezzo ai rifiuti. Domenica e festivi senza raccolta (Di venerdì 3 giugno 2022) «Scusi, per il Colosseo?». È la domanda più frequente, chiesta in italiano stentato, oppure in inglese, in spagnolo, in francese, in tedesco, che ci sente fare invia Cavour. Rispondere è semplice, anche se sotto il sole cocente, s' inizia a sentire il puzzo di immondizia. «Sempre dritto, 500, 600 metri più avanti», si risponde, con la tentazione di consigliare allo straniero di turno di non guardare a terra. Già meglio ammirare lo splendore di Roma guardando in alto. In basso infatti cumuli di rifiuti tra le auto, marciapiedi invisibili dal fogliame ormai defunto; bustine con escrementi canini, birre - di ogni marca - e persino bottiglie di vino. Agli angoli, dove dal lunedì al sabato - ma solo dalle 7 alle 18 - ci sono i bidoncini dell'Ama per la differenziata, la spazzatura dei residenti o dei tanti turisti delle case vacanza, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) «Scusi, per il Colosseo?». È la domanda più frequente, chiesta in italiano stentato, oppure in inglese, in spagnolo, in francese, in tedesco, che ci sente fare invia Cavour. Rispondere è semplice, anche se sotto il sole cocente, s' inizia a sentire il puzzo di immondizia. «Sempre dritto, 500, 600 metri più avanti», si risponde, con la tentazione di consigliare allo straniero di turno di non guardare a terra. Già meglio ammirare lo splendore diguardando in alto. In basso infatti cumuli ditra le auto, marciapiedi invisibili dal fogliame ormai defunto; bustine con escrementi canini, birre - di ogni marca - e persino bottiglie di vino. Agli angoli, dove dal lunedì al sabato - ma solo dalle 7 alle 18 - ci sono i bidoncini dell'Ama per la differenziata, la spazzatura dei residenti o dei tantidelle case vacanza, ...

Advertising

tempoweb : Slalom dei turisti in mezzo ai #rifiuti Domenica e festivi senza raccolta #roma #gualtieri #3giugno… - massimi89529615 : Roma, emergenza raccolta rifiuti: da Largo Argentina a Campo de' Fiori slalom dei turisti tra la spazzatura - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: #Roma, emergenza raccolta rifiuti: da Largo Argentina a Campo de' Fiori slalom dei turisti tra la spazzatura - TuttoSuRoma : #Roma, emergenza raccolta rifiuti: da Largo Argentina a Campo de' Fiori slalom dei turisti tra la spazzatura - TV7Benevento : Canoa: Europei slalom, oro per Stefanie Horn e argento per Giovanni De Gennaro - -