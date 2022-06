A quanto pare si può tatuare anche nel metaverso. E in questo caso si tratta di una vera e propria opera d’arte su pelle, anche se la pelle in effetti non c’è… Che si potrà vedere a Milano (Di venerdì 3 giugno 2022) MetaINK è il primo tatuaggio mai realizzato nel metaverso in Italia. L’opera è di Gabriele pellerone, tatuatore inserito nella classifica 2022 di Forbes Italia dei 100 giovani under 30 che cambieranno il mondo che, per la prima volta, ha tatuato degli NFT (Not Fungible Token), ovvero un’opera digitale certificata, in diretta streaming. X Leggi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 giugno 2022) MetaINK è il primo tatuaggio mai realizzato nelin Italia. L’opera è di Gabrielerone, tatuatore inserito nella classifica 2022 di Forbes Italia dei 100 giovani under 30 che cambieranno il mondo che, per la prima volta, ha tatuato degli NFT (Not Fungible Token), ovvero un’opera digitale certificata, in diretta streaming. X Leggi ...

Linkiesta : Il piano per la pace di #DiMaio è l’opera struggente di un formidabile dilettante Il governo, a quanto pare, non a… - __shawn_frost : @poimimolli il pudore l'hai lasciato nella pancia di tua madre a quanto pare, immagina se sta foto lo vedesse il tuo futuro datore di lavoro - ElenaHileg : @CanciAbo @marattin Lei sarebbe da rieducare, quanto allo studio, vista la collezione di commenti da fan club, non pare incline. - UmiSCerberus : @UraganoNA In molti confermano la cessione. Non credo alle date precise sparate da alcuni, resto al 'entro il 10 L… - michelericcia16 : Ah, se noi pugliesi cambiassimo la nostra mentalità!... E si, perchè siccome abbiamo tante belle cose in Puglia, qu… -