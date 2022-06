A Parigi infortunio per Zverev | Nadal centra la 14^ finale

(Di venerdì 3 giugno 2022) Rafaha raggiunto ladel singolare maschile del Roland Garros per la 14esima volta in carriera. Lo spagnolo, nel giorno del suo 36° compleanno, ha superato Alexander, costretto al ritiro per unalla caviglia destra. Il tedesco ha messo male il piede ed è crollato a terra, in lacrime, sul 6 pari nel secondo parziale, dopo il primo set vinto daper 7-6 (10-8).l termine di una splendida e incertissima partita, trascorse poco più di tre ore, i due giocatori non avevano concluso nemmeno due set.Dopo il medical time-out di rito,è rientrato sul manto in terra rossa del “Philippe-Chatrier” in stampelle e ha dato forfait. Domenica, il “veterano” di Manacor, il secondo finalista più “anziano” del Roland Garros (dopo Bill Tilden, che nel 1930 ...

Nel giorno del suo compleanno, c'è il regalo ma non c'è la festa. Il neo 36enne Rafael Nadal approda in finale al Roland Garros e darà l'assalto al titolo numero 14 a Parigi. Ma l'occorso a Zverev ha lasciato tutti con l'amaro in bocca. Compreso il maiorchino. "Ovviamente - spiega Rafa - non è bello né facile parlare dopo quello che è accaduto. Spero ..."