A Parigi infortunio per Zverev, Nadal centra la 14^ finale (Di venerdì 3 giugno 2022) Parigi (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rafa Nadal ha raggiunto la finale del singolare maschile del Roland Garros per la 14esima volta in carriera. Lo spagnolo, nel giorno del suo 36° compleanno, ha superato Alexander Zverev, costretto al ritiro per un infortunio alla caviglia destra. Il tedesco ha messo male il piede ed è crollato a terra, in lacrime, sul 6 pari nel secondo parziale, dopo il primo set vinto da Nadal per 7-6 (10-8). Al termine di una splendida e incertissima partita, trascorse poco più di tre ore, i due giocatori non avevano concluso nemmeno due set.Dopo il medical time-out di rito, Zverev è rientrato sul manto in terra rossa del "Philippe-Chatrier" in stampelle e ha dato forfait.Domenica, il "veterano" di Manacor, il secondo finalista più "anziano" del ...

